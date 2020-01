Elezioni Regionali Calabria, Filippo Surace a StrettoWeb: “Con Carlo Tansi vogliamo invertire la marcia di una regione al collasso” [INTERVISTA]

22 Gennaio 2020 13:10

Filippo Surace, candidato reggino della lista di Tansi, ci ha spiegato programmi e idee di un gruppo in apparenza eterogeneo, ma legato da un immenso amore per questa regione

Siamo in dirittura d’arrivo per le elezioni regionali del prossimo 26 gennaio in Calabria. La corsa dei candidati si fa sempre più intensa e serrata. Per Carlo Tansi e per la sua squadra è stata e sarà una sfida importante, con un grande obiettivo principale: far comprendere ai calabresi che un’alternativa è possibile.

A parlarne ai microfoni di StrettoWeb è Filippo Surace, candidato reggino della lista di Tansi, che questa mattina ci ha spiegato programmi e idee di un gruppo in apparenza eterogeneo, ma legato da un immenso amore per questa regione. GUARDA L’INTERVISTA:

Elezioni Regionali Calabria: intervista a Filippo Surace, candidato con Carlo Tansi [VIDEO]

