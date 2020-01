Elezioni Regionali, affluenza alle urne BOOM in Calabria ed Emilia Romagna: alle ore 12, +10% rispetto a 5 anni fa! [DATI LIVE]

26 Gennaio 2020 12:12

Elezioni Regionali, aumenta l’affluenza alle urne in Calabria ed Emilia Romagna: tutti i dati delle ore 12:00

Aumenta in modo considerevole l’affluenza alle urne delle Elezioni Regionali che si stanno svolgendo oggi in Calabria ed Emilia Romagna: alle ore 12:00, infatti, ha già votato il 23,4% degli elettori in Emilia Romagna e il 10,3% in Calabria. Sono dati in considerevole aumento rispetto a cinque anni fa quando alla stessa ore in Emilia Romagna s’era recato alle urne appena l’10,7% degli elettori, mentre in Calabria l’affluenza era ferma all’8,8%. In Calabria, quindi, abbiamo un aumento di circa 2 punti percentuali rispetto a cinque anni fa; in Emilia Romagna un vero e proprio boom del +12%!

Alle Elezioni Regionali di cinque anni fa in cui si erano raggiunti picchi di astensionismo elevatissimi: nell’autunno 2014 in Calabria aveva votato appena il 44% degli elettori, in Emilia Romagna il 38%. Il dato delle ore 12:00 di questa mattina è confortante rispetto al democratico esercizio del voto: in entrambe le Regioni sta andando a votare più gente rispetto a cinque anni fa, e soprattutto in Emilia Romagna assistiamo a un vero e proprio boom elettorale, evidentemente determinato dall’importanza nazionale e politica di queste elezioni Regionali.

I dati dei principali comuni calabresi:

Gioia Tauro 15,04% (9,20% alla stessa ora di cinque anni fa)

(9,20% alla stessa ora di cinque anni fa) Catanzaro 14,97% (13,76 alla stessa ora di cinque anni fa)

(13,76 alla stessa ora di cinque anni fa) Cosenza 14,80% (11,78% alla stessa ora di cinque anni fa)

(11,78% alla stessa ora di cinque anni fa) Rende 14,73% (12,16 % alla stessa ora di cinque anni fa)

(12,16 alla stessa ora di cinque anni fa) Paola 14,41% (12,21% alla stessa ora di cinque anni fa)

(12,21% alla stessa ora di cinque anni fa) Montalto Uffugo 12,70% (11,08 % alla stessa ora di cinque anni fa)

(11,08 alla stessa ora di cinque anni fa) Vibo Valentia 12,43% (10,52% alla stessa ora di cinque anni fa)

(10,52% alla stessa ora di cinque anni fa) Reggio Calabria 11,74% (9,42% alla stessa ora di cinque anni fa)

(9,42% alla stessa ora di cinque anni fa) Siderno 10,93% (8,22 alla stessa ora di cinque anni fa)

(8,22 alla stessa ora di cinque anni fa) Castrovillari 10,92% (9,00% alla stessa ora di cinque anni fa)

(9,00% alla stessa ora di cinque anni fa) Palmi 10,34% (6,57% alla stessa ora di cinque anni fa)

(6,57% alla stessa ora di cinque anni fa) Corigliano-Rossano 9,0% (N.P. alla stessa ora di cinque anni fa)

(N.P. alla stessa ora di cinque anni fa) San Giovanni in Fiore 8,07% (8,93% alla stessa ora di cinque anni fa)

Stasera su StrettoWeb lo speciale dalle 23:00 con tutti i dati dello scrutinio in diretta.

Valuta questo articolo