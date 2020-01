Elezioni Regionali, tutti i dati sull’Affluenza alle Urne alle ore 19: Calabria stabile al 35%, l’Emilia Romagna sfiora il 60%!

26 Gennaio 2020 19:11

Elezioni Regionali, aumenta l’affluenza alle urne in Calabria ed Emilia Romagna: tutti i dati delle ore 19:00

L’ultimo dato (ore 19:00) dell’Affluenza alle Urne delle Elezioni Regionali di oggi è molto differente tra la Calabria e l’Emilia Romagna: in Calabria il dato supera di poco il 35%, in linea (leggerissimo aumento) con quello di cinque anni fa quando alla fine andarono complessivamente a votare il 44% degli aventi diritto. In Emilia Romagna, invece, siamo già al 60%: una cifra da record per gli ultimi 15 anni, non solo rispetto a cinque anni fa quando alle 19:00 erano andati a votare il 31% degli elettori e poi complessivamente l’affluenza alle urne si fermò al 38%, ma anche rispetto a quelle di dieci anni fa quando l’affluenza complessiva fu del 68%.

Evidentemente il significato politico delle Elezioni Regionali in Emilia Romagna, che potranno avere un peso molto importante anche sul futuro del governo Conte.

Ecco di seguito i dati dei comuni calabresi più significativi della Calabria:

Paola 45,48% (41,28% alla stessa ora di cinque anni fa)

(41,28% alla stessa ora di cinque anni fa) Rende 44,66% (41,24 % alla stessa ora di cinque anni fa)

(41,24 alla stessa ora di cinque anni fa) Vibo Valentia 39,53% (37,46% alla stessa ora di cinque anni fa)

(37,46% alla stessa ora di cinque anni fa) Reggio Calabria 38,99% (36,23% alla stessa ora di cinque anni fa)

(36,23% alla stessa ora di cinque anni fa) Palmi 38,03% (28,97% alla stessa ora di cinque anni fa)

(28,97% alla stessa ora di cinque anni fa) Gioia Tauro 36,50% (36,58% alla stessa ora di cinque anni fa)

(36,58% alla stessa ora di cinque anni fa) San Giovanni in Fiore 33,71% (38,62% alla stessa ora di cinque anni fa)

(38,62% alla stessa ora di cinque anni fa) Siderno 33,57% (31,81% alla stessa ora di cinque anni fa)

