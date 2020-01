Elezioni Regionali Calabria, Cirielli a StrettoWeb sui “transfughi” della sinistra in Fratelli d’Italia: “innesto di persone che vengono da altre esperienze ci arricchisce” [INTERVISTA]

13 Gennaio 2020 16:27

Elezioni Regionali Calabria, intervista all’On. Edmondo Cirielli in esclusiva ai microfoni di StrettoWeb: le parole all’interno della sede della segreteria di Domenico Creazzo

Stamattina nel centro storico di Reggio Calabria, presso la sede della segreteria politica di Domenico Creazzo – candidato per Fratelli d’Italia nel Collegio Sud della Regione – l’onorevole Edmondo Cirielli ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di StrettoWeb. “Fino a che arrivassi io Fratelli d’Italia aveva anche pochi iscritti. Molte persone dicevano di farne parte, ma in realtà non partecipavano attivamente” ha detto rispondendo alla domanda sulle polemiche nate tra i militanti per i transufhi della sinistra che si trovano candidati nelle liste del partito di Giorgia Meloni. “L’innesto di persone che vengono da altre esperienze ci arricchisce“, ha poi aggiunto con considerazioni nette e forti sul dibattito che ha condizionato le ultime settimane.

Di seguito l’intervista completa:

