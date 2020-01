Elezioni Regionali Calabria: Forza Italia è il primo partito con il 27% dei voti. Il Pd si ferma al 15%, la Lega supera Fratelli d’Italia. Ultimo il M5S

27 Gennaio 2020 10:48

Elezioni Regionali Calabria, definitivi i dati dei partiti: Forza Italia batte tutti con il 27% dei voti, quasi doppiato il Pd che si ferma al 15% appena tre punti sopra la Lega

Il Partito Democratico è risultato la lista più votata delle Elezioni Regionali Calabria, con 115 mila voti complessivi pari al 15,1% delle preferenze. In realtà, però, il primo partito della Regione è Forza Italia che presentava 3 liste a supporto di Jole Santelli:

Forza Italia – 95 mila voti – 12,5%

– 95 mila voti – Santelli Presidente – 65 mila voti – 8,5%

– 65 mila voti – Casa delle Libertà – 50 mila voti – 6,5%

Il totale di Forza Italia, quindi, è di 210 mila voti, pari al 27% delle preferenze. Sarà infatti il gruppo consiliare più numeroso del nuovo Consiglio Regionale, con 8 o 9 consiglieri.

Il Pd, quindi, è il secondo partito in Calabria: con il 15% eleggerà 6 consiglieri Regionali, e fa di poco meglio rispetto allo storico boom della Lega di Salvini, che con un notevolissimo 12,2% riesce per la prima volta ad entrare in Consiglio Regionale con 4 Consiglieri, e di Fratelli d’Italia che ha raggiunto il 10,9% (elegge sicuramente 3 consiglieri Regionali, ma forse potrebbero essere 4 in base agli ultimi conteggi).

Persino l’Udc (6,8% e 2 consiglieri regionali) supera il Movimento 5 Stelle, che sprofonda al 6,2% nella marginalità politica più totale, ancora una volta senza Consiglieri Regionali. Per la Regione Calabria, è come se i grillini non fossero mai esistiti…

