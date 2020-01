Elezioni Regionali Calabria, Jole Santelli apre la campagna elettorale a Reggio e presenta il programma: “turismo, cultura, ambiente e tecnologia” [FOTO e VIDEO]

4 Gennaio 2020 16:05

Elezioni Regionali Calabria: la coalizione di centrodestra ha presentato il programma elettorale e la candidata Jole Santelli. A Palazzo Campanella presenti anche Gelmini e Cannizzaro

Elezioni Regionali Calabria – Sulle note dell’inno alla Calabria, scritto da Jole Santelli, si apre la campagna elettorale reggina della candidata del centrodestra alle regionali. Voglia di cambiamento, di pensieri che si devono trasformare in fatti, tra le strofe alcune parole che rievocano l’azzurro dei mari, il verde dei parchi di questa splendida terra. Reggio Calabria ha accolto la candidata alla presidenza con una grande carica di energia: a fare gli onori di casa i deputati Francesco Cannizzaro e Felice Maurizio D’Ettore. Al loro fianco anche Mariastella Gelmini, capogruppo della coalizione, orgogliosa oggi di essere presente, nella Sala Calipari di Palazzo Campanalla, gremita in ogni ordine di posto.

Gelmini e Cannizzaro: quanta carica per una Calabria in cerca di svolta

A tre settimane dal voto, Reggio Calabria ha assistito all’incontro di cui ovviamente la protagonista è stata la candidata a presidente Jole Santelli. “In questi anni si è spesa in Parlamento e sul suo territorio per questa terra, per la sua città e per tutti i calabresi. Con lei la Calabria tornerà protagonista”, lo ha giurato Mariastella Gelmini, presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati. “Lo dico – ha proseguito – con un misto di sentimenti: con l’orgoglio di donna impegnata in politica, per il fatto che Jole potrà essere la prima presidente donna di questa Regione. Jole è una politica esperta, ha ricoperto ruoli importanti in Calabria, nel partito e al governo nazionale. La Calabria il 26 gennaio ha un appuntamento con la storia. L’avversario vero è insidioso ed è la sinistra, che può farsi sardina o tonno, ma sempre sinistra è. E la sinistra non può dare una prospettiva di crescita e di sviluppo a questa regione”. Carico e ricco di positività anche Francesco Cannizzaro: “Jole Santelli è la persona giusta perché è capace, brillante, competente e seria. Jole sarà la prima presidente donna della Regione Calabria e vedrete che dopo questa battaglia andremo a vincere anche al Comune e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, una partita che abbiamo molto a cuore”.

Jole Santelli: i punti principali del suo programma per la Calabria

Presenti e partecipi in sala tanti giovani. Sono loro il pensiero costante, la traccia trasversale che segna ogni punto del programma per la nuova Calabria. Così quando Jole Santelli parla dell’Aspromonte, e della Locride, della Piana, dell’area Grecanica, aggiunge che “tutti questi luoghi devono poter essere invasi dai nostri giovani e delle loro idee. Le bellezze devono riempirsi di azioni forti che valorizzino beni e persone, riempirsi di imprese”. La bellezza e le ricchezze di questa terra si devono trasformare in occasione di sviluppo e occupazione nella Calabria di Jole Santelli e della coalizione che la sostiene. “Le emergenze, dalla sanità al welfare, alla sicurezza, che troppo spesso soffocano la quotidianità, saranno al centro delle nostre prime azioni di governo, in un confronto serio e collaborativo con gli organi dello Stato – ha aggiunto – perché non si può continuare ad essere terra di diritti negati”. E poi il riferimento a Gioia Tauro, affinché “finisca di essere il simbolo di un’occasione sprecata”. Il tempo non è una variabile indipendente, perciò Jole Santelli parla di “tempi certi”: per Reggio Calabria ha in mente il più grande centro Euro-Mediterraneo, dove far confluire le grandi multinazionali, un luogo dove coinvolgere gli asset strategici di questo Paese da Eni a Leonardo. “Noi andremo al governo non al potere – ha infine concluso Jole Santelli – faremo squadra con tutti coloro che hanno a cuore il futuro della Calabria, con le migliori energie, per restituire ai calabresi l’orgoglio, la dignità ed il futuro che meritano”.

