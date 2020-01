Elezioni, Berlusconi telefona a Jole Santelli: “adesso con lei la Calabria diventerà terra di eccellenze. Adesso se c’è democrazia si deve tornare al voto per il Governo”

27 Gennaio 2020 00:55

Elezioni Regionali Calabria, le parole di Silvio Berlusconi in una telefonata a Jole Santelli

“Hanno vinto tutti i candidati di Forza Italia in cui coalizione ci ha dato mandato di presentarli. Grande risultato di Jole che si appresta a vincere, una donna di Fi che ha dedicato la vita alla sua terra. Con la sua guida la Calabria diventera’ emblema del riscatto del sud, non sara’ piu’ la terra dell’inefficienza e del malaffare ma terra di eccellenze. La sinistra non riesce piu’ a parlare al suo blocco di riferimento. I dati condannano M5S all’irrilevanza“. Cosi’ Silvio Berlusconi in una telefonata a Jole Santelli.

“Ora si apre una fase nuova, nella quale, se la parola democrazia ha ancora un senso, si dovra’ cambiare governo rendendo la parola agli elettori“, continua ancora Berlusconi.

“In Calabria grande risultato di Jole Santelli che si appresta a vincere con una larga maggioranza. Ha dedicato la sua vita alla sua terra. La Calabria sarà una terre di eccellenze e valorizzare. Abbiamo fatto un bel risultato e credo sia una cosa di cui dobbiamo rallegrarci. E poi dovremo trovare tutte le persone per far rinascere la Calabria“. Conclude il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un collegamento telefonico con il comitato elettorale di Jole Santelli, in Calabria, sottolineando il “ruolo insostituibile di Forza Italia, summa dei principi della democrazia occidentale”.

Valuta questo articolo