Elezioni Regionali Calabria, Aiello (M5S): “Morra mi attacca perchè vuole prendere il posto di Di Maio”

29 Gennaio 2020 09:35

Elezioni Regionali Calabria, Aiello: “l’obiettivo di Morra è quello di scalare il M5S e di sostituirsi a Di Maio. Per questo mi attacca”

“L’obiettivo di Morra è quello di scalare il M5S e di sostituirsi a Di Maio. Per questo mi attacca”. E’ quanto afferma in un’intervista al Corriere della Sera Francesco Aiello, candidato per il M5S alla presidenza della Regione Calabria. “Si era sentito escluso – aggiunge – e ora vuole stuzzicare la pancia degli attivisti che vivono di giustizialismo. Da presidente Antimafia ha affossato le denunce di Dalila Nesci e Francesco Sapia. Di lui si ricorda solo la denuncia per l’acquisto di mangime del canile di Donnici”. “Morra ha sostituito la cultura del rispetto con quella del sospetto. L’ha usata per delegittimare il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, ma non i fratelli Gentile. Già rispondere di un parente non ha senso, rispondere di un cugino morto cinque anni fa, ancora meno”, conclude.

Valuta questo articolo