Elezioni Regionali, Jole Santelli apre la campagna elettorale a Reggio: “abbiamo un’idea chiara di Calabria, ecco come rilanceremo la nostra Regione”

4 Gennaio 2020 12:54

Elezioni Regionali in Calabria: l’intervento di Jole Santelli in occasione della presentazione a Palazzo Campanella

Jole Santelli ha le idee chiare sul futuro della Calabria: stamattina a Reggio Calabria ha aperto la sua campagna elettorale illustrando le linee guida della Regione che vuole: “dobbiamo prima di tutto chiarire che la Regione non è un ente di gestione del potere come è stato utilizzato d’ala sinistra negli ultimi cinque anni. Governare la Regione significa fare programmazione sul futuro del territorio. E noi siamo convinti che il futuro della Calabria sia nel turismo, nella cultura, nell’agricoltura, nell’ambiente e nell’innovazione tecnologica. Daremo un progetto alla Regione, valorizzando le nostre eccellenze e creando così indirettamente occupazione con circuiti virtuosi, canalizzando le risorse in questi settori strategici”.

“Ai miei candidati – ha aggiunto Jole Santelli – dico di stare attenti. Abbiamo un forte vento dalla nostra parte, non c’è bisogno di spingere sull’acceleratore. Non fate promesse che non si possono mantenere, fate molta attenzione alle persone che si frequentano. Ci stiamo presentando ai calabresi, questo significa onesta e legalità”.

