Jole Santelli, Mariastella Gelmini e Francesco Cannizzaro: così Reggio Calabria torna al centro della politica regionale

3 Gennaio 2020 13:01

Elezioni Regionali Calabria 2016: domani a Reggio Calabria l’apertura della campagna elettorale di Jole Santelli. Mai un candidato non reggino aveva scelto Reggio per lanciare la battaglia regionale

Mentre Pippo Callipo ha scelto – come da tradizione – Lamezia Terme per aprire la sua campagna elettorale in vista delle elezioni regionali del 26 Gennaio, la candidata del Centro/Destra Jole Santelli sarà domani mattina a Reggio Calabria dove, insieme a Mariastella Gelmini, alle ore 12:00 presso la Sala “Nicola Calipari” di Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale della Calabria, lancerà la campagna elettorale della coalizione.

Quella di Jole Santelli sarà anche una battaglia di genere, in una Regione che non è mai stata governata da una donna e che conta il numero più basso d’Italia della rappresentanza femminile negli enti locali. Il Consiglio Regionale uscente, infatti, ha una sola donna (Flora Sculco), quello precedente non ne aveva neanche una anche se in quella legislatura l’allora governatore Scopelliti aveva nominato Antonella Stasi, esterna al consiglio, come VicePresidente. Proprio Antonella Stasi ha svolto le funzioni da Presidente per qualche mese nel 2014, dal 29 Aprile (dimissioni di Scopelliti) al 9 Dicembre (insediamento di Oliverio). Ma una Presidente eletta è altra storia. Soprattutto per il Centro/Destra che ha già vinto in Umbria con Donatella Tesei e punta all’Emilia Romagna con Lucia Borgonzoni. Tutte donne.

Per dare forza la battaglia femminile in Calabria domani a Reggio Calabria arriverà proprio Mariastella Gelmini, Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, per lanciare una campagna elettorale che vedrà proprio in Forza Italia il traino della coalizione: il partito di Berlusconi, che ormai è diventato indubbiamente il più femminile d’Italia sui territori e nei ruoli di leadership interni, ha espresso la candidata alla Presidenza, Jole Santelli appunto, e ha allestito 3 delle sei liste della coalizione (Forza Italia, Casa delle Libertà e Jole Santelli Presidente).

Strategico, in tal senso, il lavoro del giovane deputato reggino Francesco Cannizzaro, che riesce a riportare a Reggio Calabria, dopo molti anni, il centro della politica regionale (esclusa la parentesi di Scopelliti, mai nella storia della Calabria un candidato non reggino aveva aperto la campagna elettorale a Reggio), e che tiene in piedi un Centro/Destra sempre più coeso: ecco perchè all’evento di domani ci saranno anche la Lega, Fratelli d’Italia e l’Udc. Un lavoro significativo anche e soprattutto in vista delle Elezioni Comunali della Primavera, un appuntamento molto atteso per il Comune e la Città Metropolitana di Reggio Calabria a cui il Centro/Destra vuole farsi trovare pronto per essere una valida alternativa dopo la lunghissima esperienza di Falcomatà, che al momento del voto amministrerà la città da oltre 5 anni e mezzo (dopo 2 anni abbondanti di commissari prefettizi).

