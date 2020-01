4 Gennaio 2020 13:10

Elezioni Regionali, Gelmini lascia un’indiscrezione: Berlusconi verrà a Reggio Calabria per sostenere Jole Santelli

La capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, Mariastella Gelmini, è a Reggio Calabria per l’apertura della campagna elettorale di Jole Santelli: esaltando le doti della candidata a governatore del centrodestra, l’esponente di spicco del partito azzurro ha annunciato che Berlusconi verrà in Calabria per sostenere la campagna elettorale di Jole Santelli, intorno a cui c’è grande entusiasmo.

