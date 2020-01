Elezioni Regionali, Gelmini a Reggio Calabria esalta Jole Santelli e sbeffeggia Di Maio: “questo governo è già finito”

4 Gennaio 2020 13:30

Elezioni Regionali 2020 in Calabria: le parole di Mariastella Gelmini prima della presentazione di Jole Santelli a Palazzo Campanella

Il nuovo anno inizia con una serie di eventi decisivi per la politica calabrese. Nella sala Nicola Calipari di Palazzo Campanella a Reggio Calabria è andato in scena la presentazione di Jole Santelli, candidata alla presidenza del centrodestra. Prima però alla stampa ha rilasciato delle dichiarazioni alla stampa Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia. Di seguito il suo intervento: “siamo qui per sostenere Jole Santelli e tutti gli elettori tutti coloro che hanno votato sperando in un cambiamento, che non c’è stato. Di Maio? Questo governo è finito. Non è una persona leale e coerente. Vogliamo ripartire dalla Calabria e abbiamo scelto Jole Santelli, persona giusta e leader della coalizione. Cannizzaro? È un uragano, è uno dei candidati, uno dei nostri giovani su cui puntiamo di più. Da capogruppo di Forza Italia spero sia il mio partito a fare meglio, ma noi teniamo alla Calabria. Quindi massima unità, massima coesione. Chiedo ai calabresi di dare fiducia a Santelli, donna che prova amore per questa straordinaria regione”.

