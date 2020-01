Elezioni, Mimmo Battaglia: “mai pubblicato post in cui annuncio candidatura a Sindaco di Reggio Calabria, è fake news di persone cattive”

29 Gennaio 2020 11:10

Le dichiarazioni di Mimmo Battaglia, esponente del Partito Democratico reggino e consigliere regionale uscente, primo dei non eletti nella lista del Pd di Reggio Calabria con 6.244 voti

“Sta circolando sui social un mio post riguardante una mia presunta candidatura a sindaco di Reggio Calabria. Smentisco categoricamente questo annuncio. Si tratta di una fake news. Ci sono, purtroppo, persone che prive di sensibilità vorrebbero creare danno e confusione a discapito della società e di chi si è sempre impegnato in politica e per la città di Reggio Calabria con grande serietà e senso di responsabilità“. Con questo messaggio pubblicato su facebook, Mimmo Battaglia, esponente del Partito Democratico reggino e consigliere regionale uscente, primo dei non eletti nella lista del Pd di Reggio Calabria con 6.244 voti, smentisce le voci che stanno rimbalzando in queste ore in città su una sua candidatura a Sindaco, evidentemente nate da un falso post su facebook diffuso da ignoti.

Battaglia nel luglio 2014 aveva sfidato Falcomatà nelle primarie per la candidatura del Sindaco di Reggio Calabria sfiorando il successo: Falcomatà vinse per appena 200 voti su 16.500 votanti complessivi, e quindi per un soffio è diventato poi il primo cittadino della città che adesso ambisce a ricandidarsi in vista delle elezioni comunali di fine maggio.

Valuta questo articolo