Elezioni Milazzo, il gruppo civico: “Da soli non si arriva da nessuna parte. I superman si facciano da parte”

14 Gennaio 2020 14:51

Il gruppo civico “Azione Milazzese” prende posizione in vista delle prossime elezioni nel Comune mamertino

“Da soli non si arriva da nessuna parte“. È chiaro il messaggio che arriva, con una nota, dal movimento civico ‘Azione milazzese’, alla luce del quadro che si starebbe delineando in vista delle prossime elezioni amministrative nella città mamertina.

“A distanza di oltre sei mesi dalla presentazione del nostro programma-memorandum civico, spiega Ninni Petrella – noi abbiamo continuato a lavorare per realizzare una proposta seria e utile alla città di Milazzo, attenta e in grado di riattivare l’economia disastrata del territorio. Da parte nostra, quindi, nessun nome, nessuno sponsor verso qualcuno. Speravamo solo di essere da stimolo per la politica milazzese, partendo dalle proposte. Quello al quale stiamo assistendo oggi e su cui puntiamo il dito – incalza Azione milazzese – è ‘la spocchia’ della pretesa di vincere su Milazzo. Sembra la battaglia navale su cui dovere mettere la bandierina da parte di partiti e solisti. Noi crediamo realmente, sia necessario fare squadra, invitando, se necessario, i vari ‘Superman-solisti’ ad un passo indietro, così da pensare solo ed esclusivamente agli interessi del territorio“, conclude la nota.

