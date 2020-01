Elezioni Calabria, la mamma di Tiziana Cantone: “il candidato della Lega con il sigaro, sa che Revenge Porn è reato?”

14 Gennaio 2020 11:19

La dichiarazione su Facebook della mamma di Tiziana Cantone Maria Teresa Giglio sul caso del candidato leghista alle regionali in Calabria

“Lui è Alfio Baffa, candidato con la Lega in Calabria. E l’immagine, di per sé, è talmente ripugnante in pratica sembra la parodia di un gangster di Chicago durante il proibizionismo. Il problema, in realtà, è un altro. All’inizio del video, il buon Baffa saluta i ‘cari amici del gruppo REVENGE PORN’. Ora, nel caso in cui non lo sapeste, il ‘revenge porn’ è un reato, in Italia. Ci riporta il caso Tiziana Cantone. Lei si uccise per un video porno fatto girare in rete senza il suo permesso. Ora, del sigaro, della vasca, del whisky, non ce ne frega davvero niente. Ognuno ha il cattivo gusto che si merita. Ma cosa ci fa in un gruppo di Revenge Porn un candidato alle elezioni?”. Così su Facebook la mamma di Tiziana Cantone Maria Teresa Giglio interviene sul caso del candidato leghista alle regionali in Calabria, finito al centro delle cronache per aver postato un suo video mentre si trova immerso in una vasca da bagno, con il sigaro in bocca e un bicchiere di whisky, come in una famosa scena del film Scarface interpretata da Al Pacino.

Valuta questo articolo