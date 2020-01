Elezioni Calabria, il fair play dei renziani: “buon lavoro a Jole Santelli e a tutti gli eletti”

27 Gennaio 2020 17:47

Elezioni Calabria, la nota dei parlamentari calabresi di Italia Viva

“La Calabria ha scelto e inviamo, dunque, un caloroso augurio di buon lavoro a tutti gli eletti, a partire dalla neo presidente Jole Santelli. Guiderà una regione complessa e difficile ma che anche nell’asprezza potrà riservare importanti risultati: spetta però alla presidente esaltarne vocazioni e attitudini, rispettarne il carico di storia e autenticità e soprattutto incidere là dove le fragilità pesano sulla qualità della vita dei cittadini. Ci riferiamo in particolar modo alla sanità e alla domanda di salute dei calabresi che merita di essere esaudita; alla disoccupazione e al sottosviluppo, che ora dovranno trovare risposte nella costruzione di un Calabria moderna, operosa e produttiva; al contrasto alle mafie che si nutre di buoni esempi soprattutto nelle pubbliche amministrazioni; alle politiche giovanili perché una terra che si svuota delle sue energie vitali è destinata all’oblio“. Così i parlamentari calabresi di Italia Viva, Ernesto Magorno, Silvia Vono e Stefania Covello. “Sull’altro piatto della bilancia troverà, la presidente Santelli, tante ricchezze da mettere a frutto: dal turismo all’agricoltura, ai poli accademici e dell’innovazione, al prezioso circuito dei beni culturali e ambientali- A lei, dunque, è affidato un viatico importante anche nel rapporto da instaurare con i cittidani: le regionali – con l’alto tasso di astensionismo – ci hanno dimostrato ancora una volta un sentimento di disillusione e di distacco dell’opinione pubblica calabrese verso le vicende politiche. Una distanza da recuperare in fretta, e ciò sarà possibile solo attraverso un quotidiano, certosino lavoro di valorizzazione del merito e delle competenze. Un pensiero e un augurio di buon lavoro va a tutti gli eletti, nella maggioranza e nell’opposizione, a partire da Pippo Callipo che – come ha dichiarato subito dopo lo spoglio – saprà guidare la minoranza con piglio deciso e autentico amore verso la Calabria“, conclude la nota.

