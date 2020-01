Elezioni Calabria: spunta il candidato della Lega che manda il fratello gemello alle conferenze

17 Gennaio 2020 13:17

Manda il fratello gemello agli eventi per non risultare assente: il candidato della Lega Leo Battaglia sale alla ribalta delle cronache nazionali

Non si può dire che sia un assenteista. Anzi, è uno che si fa in due. Letteralmente. Leo Battaglia, candidato della Lega alle elezioni regionali in Calabria è salito oggi alla ribalta delle cronache per un fatto che, se dimostrato, sarebbe divertente se non fosse irrispettoso nei confronti degli elettori: Battaglia menderebbe il fratello gemello Francesco agli incontri pubblici al suo posto, così da riuscire ad essere sempre presente ad ogni evento.

La campagna elettorale si sa, è sempre una corsa contro il tempo, e avere a disposizione un proprio clone sarebbe il sogno di ogni candidato. E allora perché non sfruttare il vantaggio di avere un fratello gemello, avrà pensato Battaglia. Pare che il 10 gennaio scorso, ad esempio, per non scegliere se andare nel cosentino a caccia di voti o essere presente a Crotone alla presentazione delle liste da parte di Matteo Salvini, a quest’ultimo incontro il candidato Leo Battaglia avrebbe mandato il proprio gemello. Per il selfie di rito con l’ignaro capitano, ovviamente. Lui, l’originale, nel frattempo si trovava in provincia di Cosenza. Aveva altro da fare, giustamente. I voti si guadagnano mettendoci la faccia. La propria o quella del fratello gemello.

