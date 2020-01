Elezioni a Barcellona Pozzo di Gotto, Fratelli d’Italia boccia gli incontro bilaterali in atto: “serve un tavolo di partiti e movimenti del centrodestra”

27 Gennaio 2020 12:10

Elezioni a Barcellona Pozzo di Gotto, Fratelli d’Italia chiama a raccolta tutto il centrodestra: “Proporre sindacatura ampia e condivisa, mettere da parte i personalismi”

“Le elezioni amministrative sono ormai prossime ed il contesto politico di Barcellona Pozzo di Gotto risulta purtroppo, ancora confuso e frastagliato. La città, anche per la nutrita presenza di una deputazione nazionale e regionale, facente capo alla coalizione di centrodestra, ci chiede di essere da guida e soprattutto di unire con criterio e giudizio. È dunque necessario mettere da parte i personalismi ove insistano e addivenire ad un programma condiviso, imprescindibile quindi, predisporre una squadra che sia in grado di realizzarlo. Tutto ciò sarà possibile solamente partendo da una proposta di sindacatura ampia e condivisa. Questa, ovviamente, dovrà rispondere a criteri di alto valore democratico ed essere garanzia di solidità amministrativa. Pertanto, Fratelli d’Italia boccia gli incontri bilaterali in atto, auspica un tavolo di partiti e movimenti del centrodestra siciliano, in grado di assicurare alla città di Barcellona Pozzo di Gotto, in un clima di serenità e collaborazione, la migliore amministrazione possibile”– Lo dichiarano le responsabili per la provincia di Messina di Fratelli d’Italia, Ella Bucalo (deputata nazionale) ed Elvira Amata (capogruppo all’Ars), in merito alle prossime elezioni amministrative nella città di Barcellona Pozzo di Gotto.

Valuta questo articolo