E.Romagna: Morani, ‘Borgonzoni scappa da confronto tv, ma non può farlo da voto’

16 Gennaio 2020 17:33

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “A poche ore dalla trasmissione di Rete 4 ‘Dritto e Rovescio’ che prevedeva un confronto tra me e Lucia Borgonzoni la candidata, senza spiegazioni, ha fatto saltare il confronto. Abbiamo capito cosa sa veramente fare bene Borgonzoni: scappare!”. Lo dice la sottosegretaria al Mise Alessia Morani (Pd).

“Dopo essere fuggita a gambe levate dal confronto con Bonaccini, oggi poco prima della puntata con me annuncia una nuova fuga. Potrà forse continuare ad evitare i confronti televisivi, ma certo non potrà evitare la sconfitta il prossimo 26 gennaio”.

