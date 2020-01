E.Romagna: Galletti, ‘Bonaccini vince anche grazie a moderati’

27 Gennaio 2020 00:01

Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “Bonaccini ha vinto e lo ha strameritato. Una volta tanto la gente ha capito la serietà di un impegno amministrativo. Sul piano politico, i moderati hanno fatto la differenza e questo lo si evince da un’analisi sul voto parallelo ai due poli: un grande successo per i moderati nelle liste del Presidente e un tonfo senza precedenti per i cosiddetti partiti moderati come Forza Italia che si sono praticamente estinti”. Lo dice l’ex Ministro dell’ambiente, Gian Luca Galletti.

“Mi auguro che, anche a livello nazionale, si ragioni su questa vittoria senza indulgere nell’autocompiacimento: le Sardine sono state importanti, ma non sono loro il fattore decisivo”.

