E. Romagna: Conte, ‘parabola calante Lega’

27 Gennaio 2020 14:22

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Avevo intravisto, già qualche mese orsono, una parabola calante della Lega che appare confermata, non è primo partito né in Emilia Romagna né in Calabria”. Così il premier Giuseppe Conte, parlando con i cronisti nel piazzale antistante Palazzo Chigi.

Valuta questo articolo