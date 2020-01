Messina, domestica “mano lesta” beccata dai Carabinieri: rubava soldi in casa di un anziano per cui lavorava

31 Gennaio 2020 12:45

Torregrotta (Messina), domestica 57enne deruba un anziano, arrestata dai Carabinieri

Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione di Fondachello Valdina (ME) hanno arrestato, in flagranza del reato, I.A.M., donna 57enne del luogo, ritenuta responsabile del reato di furto.

A seguito della denuncia di un 83enne, che aveva segnalato diversi furti di somme di denaro dalla propria abitazione, i Carabinieri hanno avviato un’attività d’indagine effettuando alcuni servizi di osservazione presso l’abitazione dell’anziano. Dalle prime risultanze i Carabinieri hanno sospettato che l’autore del furto potesse essere la domestica. Nella mattinata di ieri, quindi, nel corso di un predisposto servizio, i militari dell’Arma hanno sorpreso la donna mentre si impossessava di due banconote da 50 euro, precedentemente contrassegnate con un segno identificativo, al fine di individuarne la provenienza.

Pertanto, le banconote sono state recuperate e restituite all’anziano mentre la donna è stata arrestata, in flagranza di reato, in quanto ritenuta responsabile del reato di furto. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestata è stata condotta presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Valuta questo articolo