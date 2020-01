Discarica Milazzo: Villarosa (M5S): “Come Governo siamo disponibili ad interventi immediati per la totale bonifica di questo scempio”

9 Gennaio 2020 17:52

Discarica interrata sulla spiaggia di Milazzo, Villarosa parteciperà ai lavori del consiglio comunale della città mamertina: “Governo pronto ad intervenire per la bonifica”

Massima attenzione del M5S sulla discarica interrata di Milazzo, riemersa a seguito delle forti mareggiate di dicembre. Il sottosegretario Villarosa comunica che il Governo è pronto ad intervenire per la bonifica del litorale deturpato dai rifiuti.

“Come promesso tornati a Roma abbiamo continuato ad interessarci dello scempio rinvenuto a Milazzo sulle nostre bellissime spiagge- racconta Villarosa-Nei giorni scorsi ho contattato il capo della protezione civile nazionale, Dr. Borrelli, al quale ho illustrato la complessità della problematica ma anche l’emergenza in atto che il Governo deve affrontare concretamente deliberando il prima possibile lo stato d’emergenza. Mi impegno a tal proposito a sollecitare tutti gli uffici affinchè, una volta ricevuta la delibera della regione di stato di calamità che dovrebbe essere deliberato già domani dalla giunta regionale, venga celermente analizzata dagli uffici della protezione civile, già opportunamente allertati, e presentata nel primo consiglio dei ministri utile. Saremo compatti come Governo e come maggioranza nell’affrontare questa situazione.”

“Sono inoltre in continuo contatto – continua Villarosa – con il ministero dell’Ambiente che proprio in questi giorni ha creato una direzione nazionale per le bonifiche, con la protezione civile regionale che sarà un attore importante in questa vicenda e con l’ARPA di Messina, che nel corso della riunione di oggi credo abbia già illustrato diverse possibili alternative di intervento, per capire quali dovranno essere i passaggi successivi, una volta che il Consiglio dei Ministri farà la sua parte con la delibera di Stato d’emergenza, affinché tutti quei rifiuti vengano completamente rimossi dal litorale. Sarò presente al consiglio comunale aperto questo sabato a Milazzo dove avrò modo di illustrare quanto per il Governo sia di fondamentale importanza intervenire velocemente per la completa bonifica della spiaggia provando a restituire la sua naturale bellezza già prima dell’estate 2020. L’impresa sarà ardua ma sono sicuro che ogni ente farà quanto di competenza affinché questo avvenga.”

Valuta questo articolo