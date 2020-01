Discarica di Milazzo: in programma i primi sopralluoghi della Protezione Civile per dichiarare lo stato d’emergenza

16 Gennaio 2020 15:42

Gli ultimi aggiornamenti sulla discarica di Milazzo: la Regione non ha ancora presentato la relazione per la delibera dello stato d’emergenza. Nella città mamertina arriva la Protezione Civile nazionale per i primi sopralluoghi

Arrivano notizie più o meno confortanti per il territorio di Milazzo. Il Capo dipartimento della Protezione Civile Borrelli ha assicurato che dalla prossima settimana verrà quasi certamente svolto un ulteriore sopralluogo della Protezione Civile nazionale nella discarica in riva al mare. Ci saranno anche i rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, che interverranno anche nel processo istruttorio. Od oggi però, comunicano Villarosa e Floridia (M5S), manca ancora al dipartimento di protezione civile, che ha la responsabilità burocratica dell’istruttoria per presentare la richiesta al Consiglio dei Ministri, la relazione tecnica necessaria che la Regione Siciliana dovrebbe mandare affinchè si permetta il completamento di tutte le attività propedeutiche alla delibera dello Stato di Emergenza. “Speriamo, a questo punto, che gli uffici regionali possano completare nel minor tempo possibile tutta la documentazione prevista per far sì che Il Governo deliberi lo Stato D’Emergenza nel primo consiglio dei ministri utile e sblocchi fondi importanti per la bonifica. Continuiamo la nostra attività sul tema a livello nazionale sollecitando tutti gli attori in gioco. Ci teniamo a sottolineare l’attenzione al territorio da parte delle istituzioni e questa nostra importante azione informativa sui vari passaggi che stanno avvenendo, perché i cittadini devono essere sempre consapevoli di ciò che accade.”- concludono i portavoce del Movimento.

