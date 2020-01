23 Gennaio 2020 10:56

Dopo le dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico del M5s, lo spread scende a quota 156

Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi scende a quota 156, dai 159 punti dell’apertura e dai 161 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale frena all’1,319%. Oggi e’ atteso il direttivo della Bce e sui mercati resta l’incertezza per le fibrillazioni nel governo, dopo le dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico del M5s e per le possibili ricadute sull’esecutivo dell’esito delle regionali in Emilia Romagna e in Calabria.

