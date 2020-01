Dettori (Potenza): “la Ternana ha in rosa più qualità anche di Bari e Reggina”

9 Gennaio 2020 11:58

Il centrocampista del Potenza, Francesco Dettori, parlando del suo prossimo avversario (la Ternana) ha fatto un confronto con Reggina e Bari

Un giudizio non esagerato, considerando i valori della rosa e le aspettative di inizio stagione, ma forse un po’ forzato se si guarda la classifica e i risultati recenti. Ma il centrocampista Dettori del Potenza, prossimo avversario della Ternana, ha detto la sua sui rossoverdi e nel rapporto con le altri big del girone C di Serie C: “Per fortuna abbiamo la partita ideale, che dà massime motivazioni: la Ternana ha in rosa più qualità anche di Bari e Reggina. Per batterli non basterà fare semplicemente una buona partita, servirà qualcosa di più”, ha detto il calciatore alla Gazzetta dello Sport.

Valuta questo articolo