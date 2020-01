Davide Possanzini da brividi: “mi emoziono solo a sentire la parola Reggina…”

2 Gennaio 2020 11:28

Dopo Dionigi collegamento telefonico con un altro grande ex della Reggina, Davide Possanzini

La Reggina riprende la preparazioni dopo le vacanze in vista della prossima giornata del campionato di Serie C, gli amaranto saranno chiamati dalla trasferta contro la Cavese. L’intenzione della squadra di Mimmo Toscano è quella di continuare la striscia di risultati utili consecutivi e provare ad allungare ulteriormente in classifica. Momento amarcord durante la trasmissione ‘Buongiorno Reggina’, collegamento telefonico con l’indimenticato ex Davide Possanzini: “lo stadio di proprietà è molto importante, può fare gola anche a calciatori importanti. Gli anni della promozione sono stati incredibili, il rapporto del gruppo è stato la nostra forza. Il coro dei tifosi? Mi dava la forza di giocare, i tifosi della Reggina mi mettevano i brividi, il calcio è talento ma soprattutto emozione. Mi emoziono solo a sentire la parola Reggina, speriamo di rivedere la Reggina in Serie A”.

