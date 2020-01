D’Alessandro: “il nuovo commissario dell’ ASP di Cosenza è un segno chiaro, che va verso cambiamento e trasparenza”

14 Gennaio 2020 16:05

“La nomina a commissario dell’ASP di Cosenza della prof.ssa Daniela Saitta, così come tutte le altre nomine delle ASP calabresi, sono state fatte nel segno del cambiamento, della trasparenza e della professionalità. Bisogna dare atto al Ministro della salute Roberto Speranza, che auspico venga in Calabria entro la tornata elettorale, di avere impresso finalmente un importante segno per un reale cambiamento della sanità calabrese“. E’ quanto scrive in una nota Felice D’Alessandro, Candidato nella lista “Io Resto in Calabria” con Pippo Callipo Presidente. “Sul tappeto – prosegue– ci sono importanti questioni che, per quanto riguarda la provincia di Cosenza, il nuovo commissario, che oggi è stato ricevuto dal Ministro e che domani si insedierà, non dovrà trascurare: i problemi degli idonei e vincitori di concorso (OO.SS., biologi, infermieri), la riduzione delle spese e, in particolare, il costo dei pasti negli ospedali della provincia che sono decisamente più esosi rispetto ad altre realtà. Sono sicuro – e per questo ringrazio il Ministro Speranza al quale mi sento profondamente legato – che sarà messo finalmente ordine a tutto il sistema sanitario cosentino dove esistono eccellenze che vanno salvaguardate. Nei prossimi mesi sarà necessario dare ulteriore impulso all’azione commissariale per far sì che tutto funzioni (finalmente) nella maniera più giusta e corretta”, conclude.

