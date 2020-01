Crotone: la visita del Vescovo al Prefetto, una nuova sinergia sulle tematiche sociali comuni

10 Gennaio 2020 18:06

Crotone: il nuovo Arcivescovo, Mons. Angelo Raffaele Panzetta ha dato avvio alle visite pastorali nella diocesi e alle cariche istituzionali presenti sul territorio

All’indomani dell’arrivo nella città di Crotone, il nuovo Arcivescovo, Mons. Angelo Raffaele Panzetta – insediatosi il 5 gennaio scorso presso l’Arcidiocesi di Crotone – Santa Severina, ha dato avvio alle visite pastorali nella diocesi e alle cariche istituzionali presenti sul territorio. Lo scorso martedì 7 gennaio, subito dopo aver preso possesso dell’Arcidiocesi di Crotone – Santa Severina, Mons. Angelo Raffaele Panzetta si è recato presso la Prefettura per fare visita al Prefetto di Crotone. L’incontro ha costituito l’occasione per affrontare diverse tematiche che interessano le realtà territoriali facenti parte della Diocesi e i bisogni sociali della comunità che opera in nel territorio crotonese. Nel corso del colloquio, che si è svolto in un clima di grande cordialità, il Vescovo ed il Prefetto hanno espresso il comune auspicio di una rinnovata sinergia per la promozione di ogni iniziativa utile a supportare percorsi innovativi di crescita etica, sociale ed economica. Il Prefetto Tiziana Tombesi, al termine dell’incontro, ha voluto ringraziare Mons. Panzetta per la vicinanza manifestata e rinnovare la disponibilità alla collaborazione e condivisione della sua missione pastorale anche mediante l’avvio di iniziative comuni.

