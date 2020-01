Craxi: Cerno, ‘Pd gli dia tessera e difenda libertà magistratura’ (2)

19 Gennaio 2020 16:24

(Adnkronos) – “E’ vero però -prosegue Cerno- che Craxi era un uomo che ha compiuto dei reati e che per questo ha pagato, a differenza di altri, non solo con la vita ma con la damnatio memoriae. Bene un invito alla sinistra a fare allora uno sforzo per non demolire la prescrizione e fare l’ennesimo favore a quella destra che sulle spoglie di un democratico laico e progressista vuole avere la scusa per liberare dai processi i potenti che delinquono”.

“Non è questo -conclude Cerno- il messaggio che deve venire da Mani pulite a 20 anni di distanza. Ma il contrario: diamo a Craxi la tessera del Pd e difendiamo la libertà della magistratura”.

