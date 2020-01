10 Gennaio 2020 16:56

L’uomo si è aggirato per le vie di Cosenza completamente nudo

Un uomo è stato filmato mentre correva completamente nudo a Cosenza. L’uomo dopo essere stato portato in ospedale in stato confusionale probabilmente a seguito di una lite con la compagna, è scappato dall’ospedale e si è aggirato per le vie di Cosenza completamente nudo. Successivamente l’uomo è stato nuovamente soccorso e trasportato in ospedale.

Valuta questo articolo