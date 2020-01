Cosenza, ecco il progetto per il nuovo stadio: il sindaco Occhiuto illustra la situazione [FOTO]

25 Gennaio 2020 12:59

Cosenza, novità sul progetto che riguarda il nuovo Stadio San Vito Marulla: il sindaco Occhiuto ha spiegato la situazione e pubblicato alcune foto sui social

“Questo è il progetto già affidato del nuovo Stadio San Vito Marulla inglobato nella “Città dello Sport”, opere a cui tengo molto”, inizia così il post pubblicato su Facebook da Mario Occhiuto. Il sindaco di Cosenza ha spiegato la situazione che riguarda l’impianto sportivo, continuando così: “Purtroppo non siamo riusciti ancora a far partire i lavori, nonostante l’immutata disponibilità dell’Istituto del Credito Sportivo, perché il fondo immobiliare Invimit ha rallentato le approvazioni del finanziamento a causa del rinnovo del management. Noi proveremo ad andare avanti, ma non so ormai se riusciremo ad avviare e completare le opere prima della fine del mio mandato. È strategica e rilevante per una città l’ideazione e poi la progettazione di nuove opere pubbliche, ma è molto più importante la concreta realizzazione. Molti “pensano”, ma pochi realizzano. Noi in questi anni ci siamo contraddistinti per la politica “del fare”, cioè per la concreta realizzazione di progetti tra cui alcuni concepiti anche da altri. Abbiamo realizzato ben 400 milioni di opere pubbliche”. Infine un messaggio di speranza: “Spero che chi verrà dopo di noi abbia la volontà e la capacità di continuare su questa strada”.

