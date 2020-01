Messina, corsa clandestina nel parcheggio del San Filippo: denunciati i due “piloti”

3 Gennaio 2020 16:56

Folle corsa nella notte al parcheggio del San Filippo a Messina: piloti incastrati delle telecamere

Gli agenti della Polizia Municipale di Messina hanno individuato i protagonisti della gara clandestina di auto andata in scena il 22 dicembre scorso al parcheggio del San Filippo. Nei loro confronti è stata contestata la violazione della norma del codice della strada, che prevede il divieto di gareggiare con i mezzi a motore in strada. I due “piloti” sono stati denunciati all’autorità giudiziaria e le auto sottoposte a sequestro. Fondamentali, per risalire all’identita dei responsabili, le immagini dei video amatoriali e le immagini registrate dalle telecamere di zona. Nel parcheggio rosso del San Filippo la sera del 22 dicembre scorso era stato allestito un vero e proprio minicircuito, con tanto di chiusura ai varchi di ingresso e gli spettatori che facevano il tifo. In un video diffuso anche sui social si vedono due auto scontrarsi al termine di una curva.

