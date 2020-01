Coronavirus, parla il virologo Pregliasco: “temo che ci saranno altre morti, è possibile che si verifichi anche qualche caso in Italia”

28 Gennaio 2020 10:28

Coronavirus, il virologo Pregliasco: “temo che ci saranno altre morti, è possibile che si verifichi anche qualche caso in Italia, però rispetto al passato mi sento di prospettare una possibilità di far fronte a questa epidemia che possa evitare l’aspetto pandemico”

Il Prof. Fabrizio Pregliasco, virologo, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sull’emergenza Coronavirus. “L’Oms ha dichiarato una situazione del genere per la Sars, per la polio, per l’Ebola, per quelle situazioni in cui ci vuole uno sforzo corale. Le decisioni sono a livello dei singoli Stati. I casi del passato hanno insegnato che bisogna coordinarsi e spero che la fine di questa emergenza possa essere vicina. Temo che ci saranno ancora altre morti, è possibile che si verifichi anche qualche caso in Italia, però rispetto al passato oggi mi sento di prospettare una possibilità di far fronte a questa epidemia che possa evitare l’aspetto pandemico. Mortalità? Tra i casi accertati siamo al 10-15%, ma la dimensione la potremo capire solo nel tempo. Il fatto che il virus venga trasmesso anche da soggetti asintomatici rende più difficile i controlli. Bisogna spegnere subito l’incendio, evitare i contagi e pianificare la produzione di vaccini che però non potranno essere disponibili prima di un anno”.

