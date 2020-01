Coronavirus: l’Oms dichiara lo stato di emergenza globale

30 Gennaio 2020 21:17

Coronavirus, è arrivata la notizia tanto temuta: il coronavirus rappresenta un’emergenza globale

Il Coronavirus si sta diffondendo a macchia di leopardo, si contano 170 morti e migliaia di contagiati: il picco massimo è atteso tra 7-10 giorni, come spiega Zhong Nanshan, a capo del team nazionale di esperti istituito per il controllo del nuovo virus, “è molto difficile stimare con precisione quando l’epidemia raggiungerà il suo picco. Ma penso che tra una settimana o al massimo 10 giorni, raggiungerà il climax e poi non ci saranno più incrementi di contagi su larga scala”. “L’epidemia di Sars è durata circa sei mesi, ma non credo che il nuovo focolaio di coronavirus si protrarrà così a lungo“, ha precisato Zhong.

La Russia ha deciso di chiudere i confini con la Cina a causa dell’epidemia di coronavirus. La Cina è blindata: molte le compagnie aeree che hanno optato per lo stop ai voli, mentre Wuhan risulta completamente inaccessibile.

