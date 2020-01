31 Gennaio 2020 11:32

Per la dichiarazione dello stato di emergenza per il Coronavirus, è stato convocato il CdM

Convocato per le 10 di stamattina il Consiglio dei Ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza dopo i primi due casi di coronavirus in Italia. Lo stato di emergenza verrà dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

