31 Gennaio 2020 21:34

Un uomo di 37 anni, Domenico Russo, considerato vicino ad ambienti della criminalità organizzata, è stato ferito in un agguato a Corigliano Rossano

Agguato in Calabria dove un 37enne, Domenico Russo, considerato dagli inquirenti vicino ad ambienti criminali (presunta vicinanza a Pietro Longobucco ucciso a Schiavonea), è stato ferito in un agguato a Corigliano Rossano. Una persona ha sparato a Russo vari colpi di pistola ferendolo. L’uomo è ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri ed i medici del 118.

