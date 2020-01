Coppa Italia Serie C, Ternana con un piede e mezzo in finale: battuto 2-0 il Catania

29 Gennaio 2020 17:17

Coppa Italia Serie C, è terminata l’andata della semifinale Ternana-Catania: le Fere si sono imposte 2-0 e sono ad un passo ormai dalla finale

La Ternana è con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia Serie C. La formazione del tecnico Fabio Gallo ha superato agevolmente il Catania col risultato di 2-0. Le reti umbre portano la firma di Partipilio e Torromino. Quasi spacciato il club siciliano, per cui la competizione può rappresentare una via diretta per i playoff. La squadra vincitrice del torneo infatti ha accesso diretto agli spareggi promozione e per i rossoblu sarebbe un successo fondamentale, visto che in campionato le cose non stanno andando per il meglio. Il ritorno allo stadio Massimino è previsto il 13 febbraio, la qualificazione sembra ormai lontana, ma si sa… il calcio è strano!

