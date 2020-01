Convocati Reggina, gli uomini scelti da mister Toscano: out in 6

25 Gennaio 2020 14:09

Convocati Reggina, le scelte del tecnico amaranto Domenico Toscano per il big match di domani del Granillo tra amaranto e biancorossi

Convocati Reggina – Manca sempre meno a Reggina-Bari, manca sempre meno ad una delle partite più importanti in casa amaranto, anzi una delle più importanti dell’intero girone. Mister Toscano ha presentato la sfida in conferenza stampa, annunciando anche gli indisponibili. Out Bresciani, Garufo e Bertoncini, oltre ai lungodegenti Marchi e Doumbia, insieme allo squalificato Farroni. Di seguito la lista dei convocati, comunicata dalla società tramite il sito ufficiale, scelta dal tecnico reggino.

Portieri: Geria, Guarna;

Difensori: Blondett, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Rolando, Rossi, Rubin;

Centrocampisti: Bianchi, De Francesco, De Rose, Mastour, Nielsen, Paolucci, Rivas, Sounas;

Attaccanti: Bellomo, Corazza, Denis, Reginaldo, Sarao;

Valuta questo articolo