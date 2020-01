Confconsumatori: nuovo sportello a Reggio Calabria

16 Gennaio 2020 10:06

Reggio Calabria: dalla seconda metà di Gennaio è attivo in Via Del Salvatore nel capoluogo un nuovo punto di ascolto per i consumatori, che si aggiunge ai presidi provinciali

Prende il via da oggi l’attività del nuovo sportello di Confconsumatori a Reggio Calabria con sede in Via Del Salvatore Vico A. Si tratta di un presidio importante per l’associazione che è già presente nella provincia di Reggio Calabria (Laureana, Palmi e Siderno) e che ora apre un punto di ascolto e tutela dei consumatori-cittadini-utenti anche nel capoluogo.

I reggini potranno chiedere informazioni su:

Servizi e fatture di gas, luce, acqua, telefonia e internet

Trasparenza dei contratti, clausole vessatorie

Diritti di chi viaggia (treno, aereo, nave, bus, multe)

Garanzie post-vendita, danno da prodotto difettoso

Difesa del risparmiatore, rapporti con le banche

Tutela della salute

Servizi postali e assicurativi

Problemi con la Pubblica Amministrazione

Acquisti online e sicurezza nel web

Tutela degli inquilini

La sede in Via Del Salvatore Vico A, 10, è contattabile telefonicamente al numero:338-9929688-339-6430661 oppure via e-mail. Lo sportello sarà aperto il Martedì dalle ore 8.30 alle 11.30 e il Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 15.30 alle 17.30.

CHI È CONFCONSUMATORI – Confconsumatori è un’associazione di consumatori senza scopo di lucro, indipendente da partiti, sindacati, categorie economiche e pubblica amministrazione. La sede nazionale si trova a Parma, dove è nata nel 1976, quando 437 donne organizzarono il primo sciopero dei consumatori in Italia, per fermare la speculazione sul prezzo del Parmigiano. Conta oltre 30.000 associati. Esprime un componente all’interno del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (CNCU), organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute a livello nazionale, presieduto dal Ministro dello Sviluppo Economico. Inoltre, è associazione di promozione sociale.

