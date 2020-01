29 Gennaio 2020 11:42

Il Comune di Messina ha pubblicato gli elenchi con i nominativi degli ammessi e dei non ammessi alla prova orale

74 ammessi e 103 respinti. Sono i numeri dei candidati che hanno partecipato al concorso indetto dal Comune di Messina per 46 posti di agente di Polizia Municipale. Il Comune ha pubblicato gli elenchi con tutti i nominativi di coloro che sono stati ammessi e non ammessi alla prova orale. I 46 che supereranno la prova finale saranno assunti come Vigili Urbani con incarico a tempo determinato e per la durata di un anno. Gli elenchi sono consultabili sul sito del Comune di Messina.

