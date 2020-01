I ragazzi del Club Scherma Messina impegnati a Caltagirone [FOTO]

30 Gennaio 2020 16:46

Gli atleti di Messina a Caltagirone per la seconda prova regionale del Gp Giovanissimi di fioretto

Il 2020 agonistico del Club Scherma Messina si aprirà, nel weekend, a Caltagirone con la seconda prova regionale del GP Giovanissimi di fioretto, spada e sciabola, che vedrà impegnati gli atleti delle categorie “Prime Lame”, “Esordienti” ed i più piccoli nati dal 2011 al 2014. L’importante manifestazione è organizzata dall’Accademia d’armi “Agesilao Greco”.

In pedana andranno, tra sabato e domenica, ben 15 allievi del maestro Letterio Cutugno, che è anche il tecnico del Gruppo Schermistico Celi: Andrea Modica, Salvatore Sciuto, Aurora Ruggeri, Michela Luccisano, Giulia Melazzo, Ludovica Felice Gemelli Turzi, Giorgia Donato, Giuseppe D’Angelo, Alice Mazziotti, Giulio Mazziotti, Francesco Curiale, Angelo Gabriele Lucchese, Lara Scerra, Agnese Trovatello e Paolo Ferrigno.

Avranno l’opportunità di confrontarsi nella spada e nel fioretto con i migliori coetanei provenienti dall’intera Sicilia. Come consuetudine, il regolamento prevede inizialmente i classici gironi, che qualificheranno poi alle sfide dirette per l’accesso alle ambite finali.

Nel precedente appuntamento di Mazara del Vallo, i giovani schermidori peloritani hanno ben figurato con una serie di brillanti prestazioni, impreziosite dai podi di Giulio Mazziotti, che mise al collo nell’occasione un luccicante argento nella spada “Maschietti”, e della sorella Alice, terza tra le “Giovanissime” della spada.

“Mi attendo dai ragazzi conferme e naturalmente dei miglioramenti – dichiara Cutugno – ma, intanto, ci tengo a complimentarmi con loro per l’impegno e la dedizione mostrati costantemente negli allenamenti, che produrranno sicuramente benefici effetti. I progressi dovranno essere, soprattutto, dal punto di vista emotivo-caratteriale, che reputo più importanti, in questa fase, di quelli prettamente sportivi. L’obiettivo da perseguire è vivere le gare senza pressioni ed ansie, ma bensì come un divertimento. Soltanto così potranno sfruttare a pieno il lavoro fatto settimanalmente nella palestra dell’istituto Spirito Santo-Annibale Maria di Francia”.

