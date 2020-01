Cittanova: Francesco De Vito è un nuovo docente di Recitazione alla Scuola di Recitazione della Calabria

29 Gennaio 2020 18:12

Cittanova: sarà Francesco De Vito il nuovo docente di riferimento di Recitazione per il terzo anno accademico della Scuola di Recitazione della Calabria

Sarà Francesco De Vito il nuovo docente di riferimento di Recitazione per il terzo anno accademico della Scuola di Recitazione della Calabria – ideata e diretta da Walter Cordopatri, coordinata da Giorgio Colangeli, patrocinata dal Comune di Cittanova, in collaborazione ufficiale con Giffoni Opportunity. Artista che opera sia in ambito nazionale che internazionale, scelto da Mel Gibson per interpretare Pietro in The Passion of the Christ – La passione di Cristo, tra i suoi altri lavori, solo per citarne alcuni, La Tigre e la Neve regia di Roberto Benigni, I Borgia regia di Metin Huseyin e Christoph Schrewe, Le avventure di Imma regia di Francesco Amato, ha inoltre lavorato con Woody Allen, Paul Feig, Peter Greenaway, Rob Marshall, Ridley Scott, Ferzan Ozpetek, Pippo Mezzapesa. Francesco De Vito giunge alla SRC, con l’obiettivo di trasferire quanto più possibile della propria esperienza agli allievi del terzo anno MasterClass. La collaborazione con la SRC è iniziata a luglio 2019 mediante un workshop intensivo che ha avuto grandissimo successo, coinvolgendo sia allievi che persone esterne. Una bellissima occasione di crescita e un importante momento di scambio che ha lasciato in tutti la voglia di non fermarsi ad un weekend, dando stimolo a costruire qualcosa di più costante e continuativo nel tempo. E’ così che Francesco De Vito, oggi entra a tutti gli effetti a far parte del corpo docenti SRC, con il fondamentale ruolo di Docente di Riferimento di Recitazione per quanto riguarda il terzo anno MasterClass, percorso accademico della Scuola di Recitazione della Calabria. Il Direttore Cordopatri si ritiene soddisfatto per aver ufficializzato questa ulteriore e fondamentale collaborazione con un grandissimo artista del calibro di De Vito. Il Tutor dei Docenti, Mario Parlagreco, è felice che il corpo docenti si sia arricchito della sua presenza; ciò dimostra come la SRC attiri in Calabria l’attenzione di artisti di livello internazionale. Il team della Scuola di Recitazione della Calabria augura a Francesco De Vito un immenso in bocca al lupo e un buon lavoro.

