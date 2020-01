Circo a Messina, per Sicilia Futura l’area dello Stadio non è idonea

17 Gennaio 2020 12:03

I consiglieri di Sicilia Futura interrogano il sindaco di Messina:”Individuare le aree circensi sul territorio comunale”

Per i consiglieri di Sicilia Futura l’area del parcheggio Franco Scoglio non è adatta a ospitare manifestazioni circensi. In un’interrogazione al sindaco, il vicepresidente Interdonato e i consiglieri La Tona e Rotolo, sottolineano che l’area parcheggio inerente lo stadio “non è consona allo svolgimento di queste manifestazioni, sia che per motivi viabili, che per motivi di ordine pubbliche considerato che lo Stadio “Franco Scoglio” è affidato temporaneamente alla società “A.C.R. Messina” ed ospita pertanto gli eventi calcistici delle società calcistiche“. Il Comune di Messina, in realtà, non ha ancora un sito idoneo allo svolgimento di manifestazioni circensi. I consiglieri ricordano infatti che la Legge n. 337 del 18 Marzo 1968 “Disposizione su circhi equestri e spettacoli viaggianti” prescrive all’art.9: Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento. L’elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all’anno. La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti della autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta. È vietata la concessione di aree non incluse nell’elenco di cui al primo comma e la sub concessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse. Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Per tali ragioni, i consiglieri chiedono al sindaco di individuare in maniera permanente un’area idonea ad ospitare le attività circensi e provvedere ad emanare apposita manifestazione di interesse annuale, indicando precisi criteri di redazione di eventuale assegnazione delle aree eventualmente individuate.

