Cinquefrondi: il 6 gennaio concerto di Fabio Macagnino, Massimo Cusato e Francesco Loccisano

3 Gennaio 2020 14:36

Cinquefrondi, si chiude il cartellone Natalizio con la “Via dei Presepi” ed il Concerto di Fabio Macagnino, Massimo Cusato e Francesco Loccisano

“Il 6 Gennaio si conclude un cartellone Natalizio costruito in sinergia con le Associazioni cittadine, la Scuola, la Parrocchia e tanti singoli cittadini che hanno voluto contribuire con le loro attività e creatività, regalando alla cittadinanza un intero mese di spettacoli e attività sociali e culturali. Questo è il risultato di quattro anni di duro lavoro, abbiamo dedicato tante energie per la costruzione di questi rapporti e siamo soddisfatti dei risultati ottenuti”, afferma il sindaco Michele Conia.

Il cartellone “Natale a Cinquefrondi 2019” si chiuderà con la terza giornata della II Edizione della Via Dei Presepi, evento in forte crescita che vede coinvolte le Confraternite e le Associazioni. La Via Dei Presepi è un Evento che sta crescendo di anno in anno, un evento che unisce il senso delle feste natalizie ed il suggestivo paesaggio del nostro centro storico.

L’apertura è prevista per le ore 17:00, al termine della Solenne Messa dell’Epifania ci sarà la zeppolata con il vino caldo e, ad allietare il tutto, tre grandi artisti: Fabio Macagnino, Massimo Cusato e Francesco Loccisano in trio, considerati tra i migliori studiosi e musicisti di musica popolare calabrese.

