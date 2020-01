Cessione Catania, il club siciliano risponde a Follieri [DETTAGLI]

8 Gennaio 2020 20:25

Il Catania risponde, attraverso una breve nota, al comunicato emesso questo pomeriggio da parte di Follieri, che si tira fuori da ogni trattativa

Giorni frenetici in casa Catania, impegnata tra campo e questioni societarie. Questo pomeriggio, attraverso un comunicato, Follieri si è tirato fuori da ogni trattativa, spiegando come l’attuale proprietà abbia voluto rifiutare la sottoscrizione di un patto di riservatezza.

Pronta la risposta del club siciliano, che ha fornito la sua versione attraverso una breve nota. “In merito alla nota diffusa dallo studio Alioto e Giuffrida e data l’irritualità dell’azione posta in essere dalla Follieri Capital Ltd, Finaria precisa di aver richiesto, tramite i propri legali, la documentazione minima per avviare una trattativa basata sulla serietà. Di contro, tale documentazione non è pervenuta ed alla pretesa riservatezza si è dato seguito con comunicati a mezzo stampa”.

Allo stesso tempo, è di pochi minuti fa un ulteriore comunicato. “Con riferimento alla manifestazione d’interesse non vincolante pervenuta da parte del “Comitato promotore per l’acquisizione del Catania Calcio” ed ai fini dell’esame della stessa, Finaria comunica di aver conferito allo studio legale Gitto e allo studio legale GOP mandato per richiedere di specificare l’elenco nominativo dei soggetti interessati all’acquisizione delle quote azionarie della società Calcio Catania S.p.A. e, secondo quanto già delineato nel comunicato stampa diffuso dal Calcio Catania martedì 3 dicembre 2019 in merito ad analoga manifestazione, di fornire una evidenza fondi da parte di primario istituto bancario italiano, condizione essenziale comprovante l’effettiva capacità economico-finanziaria dei soggetti in questione”.

