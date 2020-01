Cesare Prandelli: “La Reggina? In passato ci chiedevamo come facessero ad avere quel settore giovanile. Poi lo scoprimmo…”

16 Gennaio 2020 21:40

L’allenatore Cesare Prandelli ha parlato diegli amaranto, le sue parole nel corso della trasmissione ‘Vai Reggina’

Vice campione d’Europa come Ct dell’Italia ma anche tante importanti annate in giro per la penisola, soprattutto nella panchina della Fiorentina. Cesare Prandelli è stato interpellato da Maurizio Insardà, giornalista del canale ufficiale del club, che lo ha chiamato per conto della trasmissione ‘Vai Reggina’. Queste le sue parole andate in onda nel corso della puntata.

“Della Reggina ho un ricordo chiaro, tutte le volte che si arrivava a Reggio era un problema tornare a casa con i punti. Era una squadra competitiva con un settore giovanile straordinario, tutti ci chiedevamo come facessero. Poi scoprimmo che il segreto era un grande centro sportivo. E poi la tifoseria sempre calorosa aiuta tantissimo. La nuova società? Sta facendo benissimo, la squadra è prima e c’è la possibilità di poter programmare. Spero presto possa tornare in Serie A“.

