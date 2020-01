Cavese-Reggina 3-0, le pagelle di StrettoWeb: Guarna come un kamikaze, Reginaldo non ha digerito il panettone

11 Gennaio 2020 16:58

Cavese-Reggina, le pagelle di StrettoWeb, si è concluso un match importante valido per il campionato di Serie C, tutti i voti

Cavese-Reggina, le pagelle di StrettoWeb – Inizio shock di 2020 per la Reggina. Prima pesante sconfitta in campionato per la squadra di Mimmo Toscano, gli episodi hanno deciso la partita ma gli amaranto hanno comunque disputato una brutta partita, sicuramente la peggiore da inizio stagione. La partita è stata condizionata dagli errorri del portiere Guarna, incolpevole sul primo gol, uscita kamikaze nel secondo tempo che ha provocato il gol del raddoppio, evidente errore in occasione del tris. Le reti per i padroni di casa sono state siglate da Matera, Di Roberto su calcio di rigore e Spaltro su evidente errore dell’estremo difensore amaranto. I cambi questa volta non hanno fatto la differenza per gli amaranto. Partita veramente sottotono per Bianchi, Reginaldo e Bresciani, il migliore in campo è stato ancora una volta De Rose. La sconfitta non deve essere considerata come un campanello d’allarme ma deve far riflettere gli amaranto: nulla è stato ancora conquistato. Finisce sul risultato di 3-0, prima sconfitta in campionato per la Reggina. Ecco le pagelle di StrettoWeb.

Reggina (3-4-1-2):

Guarna voto 4: salva il risultato nella prima occasione degli ospiti dalla lunga, non può nulla in occasione del bolide di Matera che ha portato in vantaggio la Cavese, esce senza motivo nel secondo tempo e procura il gol del raddoppio, sbaglia anche sul terzo gol: KAMIKAZE.

Loiacono voto 5.5: stranamente qualche errore di troppo in fase di disimpegno, anche in marcatura qualche disattenzione: PIGRO.

Bertoncini voto 6: di testa le prende tutte, la difesa non ha responsabilità sul gol subito da Matera: CON LE MOLLE SOTTO I PIEDI.

Rossi voto 5.5: non commette errori di rilievo ma i difensori nel secondo tempo sono tutti colpevoli: ROSSO DI VERGOGNA.

Rolando voto 6: sulla fascia è una continua ‘spina’ nel fianco ed al fianco di De Rose non potrebbe essere altrimenti: FLOREALE.

Bianchi voto 4.5: non è quello di inizio stagione, sottotono come capita ormai da quattro-cinque partite: POLVERI BAGNATE.

De Rose voto 7: continua a confermarsi come il migliore del centrocampo, è il solito mastino ed è migliorato tantissimo anche in fase d’impostazione: GRINTA E QUALITA’.

Bresciani voto 4.5: è reduce da un infortnuio e la condizione fisica non è ovviamente delle migliori: TIMIDO COME AL PRIMO APPUNTAMENTO.

Rivas voto 5: nei primi 25 minuti si fa vedere poco, poi si defila sull’esterno ma non riesce a mettere in mostra le sue qualità: MEGLIO A PARTITA IN CORSO.

Corazza voto 5.5: i movimenti sono da grande attaccante ma nel primo tempo sbaglia due gol di testa non da lui: CI METTE LA TESTA MA NON LA INDIRIZZA.

Reginaldo voto 5: una delle peggiori partite da quando indossa la maglia della Reggina, tira alle stelle un’occasione: APPESANTITO, CON IL PANETTONE SULLO STOMACO.

(dal 46′ Liotti voto 5: è l’ultimo arrivato, difficile aspettarsi di più.

(dal 46′ Denis voto 5: non si fa quasi mai vedere ma viene servito male.

(dal 46′ Bellomo voto 6: ingresso positivo per il trequartista che merita sempre una maglia da titolare.

(dal 59′ Sarao voto 5: non incide, difficile aspettarsi di più oggi.

(dal 66′ Sounas voto 6: va vicino al gol subito dopo il suo ingresso.

