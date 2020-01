Cavese-Reggina live, le formazioni ufficiali: sorpresa sulla trequarti

11 Gennaio 2020 13:56

Cavese-Reggina live – Tutti gli aggiornamenti in diretta e in tempo reale da Castellammare di Stabia per la sfida tra blufoncé ed amaranto

Cavese-Reggina live – Si riparte, si ricomincia. Dopo un mese quasi esatto, anche la terza serie torna in campo. E quindi, con lei, la Reggina. Mai come quest’anno, dopo diverso tempo, i tifosi amaranto aspettavano che il campionato ricominciasse. E’ tornata l’ansia, l’attesa prepartita, l’adrenalina, l’entusiasmo. Non si vede l’ora che la squadra scenda in campo e abbia la meglio dell’avversario, come di consueto nel girone d’andata.

La prima del 2020 per la band di Toscano coincide con il giorno del 106° compleanno del club. Gara anticipata al sabato, De Rose e compagni in trasferta in casa della Cavese, ma a Castellammare di Stabia. C’è curiosità per vedere all’opera i tre volti nuovi, tutti convocati, così come lo stato fisico dei calciatori dopo un mese senza partite, a maggior ragione visto che gennaio si presenta come un mese fondamentale.

CAVESE-REGGINA, FORMAZIONI UFFICIALI

Cavese (4-4-1-1): Kucich; Matino, Rocchi, Marzorati, Polito; Spaltro, Matera, Castagna, Russotto; Sainz-Maza; Di Roberto. A disposizione: D’Andrea, Nunziata, D’Ignazio, Galfano, Marzupio, Bulevardi, De Luca, Favasuli, Mirante, De Rosa. Allenatore: Campilongo.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Rolando, Bianchi, De Rose, Bresciani; Rivas; Corazza, Reginaldo. A disposizione: Farroni, Blondett, Gasparetto, Liotti, Paolucci, Rubin, Mastour, Nielsen, Sounas, Bellomo, Denis, Sarao. Allenatore: Toscano.

Valuta questo articolo