Cavese-Reggina, Toscano in conferenza stampa: gli indisponibili e le condizioni dei nuovi arrivati

10 Gennaio 2020 12:50

Conferenza stampa della vigilia per l’allenatore Mimmo Toscano, le indicazioni prima della partita contro la Cavese

Attesa finalmente finita. La Reggina torna in campo per la nuova giornata del campionato di Serie C, la squadra amaranto ha intenzione di continuare la striscia di risultati utili consecutivi e provare ad allungare in classifica, l’avversario sarà la Cavese. Conferenza stampa della vigilia per mister Toscano, ecco le dichiarazioni del tecnico: “i ragazzi sono tornati dalle vacanze motivati, non vedo l’ora di tornare in campo, vogliamo iniziare come abbiamo finito, questo è fondamentale”. Sui nuovi arrivati: “Sarao, Nielsen e Liotti sono convocati”.

“I ragazzi mi hanno meravigliato, sono tornati in perfette condizioni, non guardiamo l’atteggiamento dell’avversario che mi auguro non sia come quello delle ultime partite, noi dobbiamo avere la stessa consapevolezza, abbiamo la nostra identità. Incontreremo una squadra diversa, un avversario che ha trovato più equilibrio. Questo è un gruppo che ha fatto cose straordinarie, migliorarlo è difficile, abbiamo preso calciatori con caratteristiche diverse. Nielsen può ricoprire tanti ruoli, in un centrocampo a 2 o come mezzala. Sarao è quello più avanti dal punto di vista fisico, gli altri hanno bisogno un pò di tempo. Per Marchi aspettiamo la visita di controllo, Garufo non ha recuperato, così come De Francesco e Doumbia. Adesso la prima linea per avere le idee più chiare sarà alla sesta giornata. Corazza dopo il matrimonio ha fatto benissimo, Liotti l’ho visto oggi per la prima volta”.

